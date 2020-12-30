İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını ve iki ülkenin 1950'de diplomatik ilişkiler kurduğunu vurgulayan Gilad, ilişkilerin o tarihten bu yana iniş ve çıkışlara tanık olduğunu ifade etti.

Gilad CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ile

Maslahatgüzar Gilad, mektubunda şunları kaydetti:

"Bugün dahi, çoğunuzun bildiği gibi, olabileceği en iyi düzeyde değiller. Öte yandan 70 yıllık diplomatik ilişkiler süresince ticaret ve ekonomide, kültür ve diğer birçok alanda güçlü bağlantılar kuruldu. Tüm bu zorluklara ve çetin koşullara rağmen ilişkilerin en nihayetinde sağlam temellere dayandığını söylemek mümkündür. 2020 yılı sona ererken ilişkilerin yakın gelecekte iyileşmesi yönünde bazı işaretler bile görüyoruz."

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İSRAİL'İ 2. TANIYAN ÜLKEYİZ!

Türkiye, İsrail'i tanıyan ABD'den sonra 2. ülke olmuş ve İsrail'i ilk tanıyan Müslüman ülke olarak tarihe geçmiştir. Batı lehine politikalarıyla bilinen Lozan'ın başrolü ve dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bu kararın katalizörüydü.