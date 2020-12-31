



Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm göstergeler ve veriler, yeni tip koronavirüs (Kovdi-19) salgınına rağmen, bu yıl içinde Mübarek Mescid-i Aksa ve çevresine yönelik ihlallerin sıklığında, benzeri görülmemiş suiistimaller dizisinin artışını ortaya koyuyor." dedi.