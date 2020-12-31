'DURUM OLABİLDİĞİNCE CİDDİ'

İngiltere genelindeki hastanelere, olası hasta nakilleri için bazı yatakları boş tutmaları talimatının verildiği de kaydediliyor.

Gazeteye konuşan bir yoğun bakım uzmanı doktor da "Hastaları ülkenin diğer kesimlerine tahliye etmekten başka seçeneğimiz yok. Durum olabildiğince ciddi. Kritik bir hastayı gerçekten zorunda değilseniz, nakletmezsiniz" diyor.