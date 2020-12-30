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    • 30.12.2020 23:18
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    Mustafa el-Kazımi: 2020 yılında 'in kökünü kazıdık ama sıkıntılar henüz bitmedi

    Mustafa el-Kazımi, ülkesinin bu yıl  'i tamamen ortadan kaldırdığını, 2021'de ülkedeki güvenlik durumunun daha iyi olacağını söyledi. Kazımi, "Sıkıntılar henüz bitmedi. Hala yapacak çok işimiz var. Hala kaçak silahlar, suç çeteleri, kaçakçılığı ve aşiret anlaşmazlıkları bulunuyor. Bunlarla yüzleşmek ve caydırmak için hepimizin dayanışma göstermesi gerekiyor" dedi.

    AA
    Kazımi'nin DEAŞ açıklamasının manası ne?

    Başkent Bağdat'ta Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın yıllık konferansının ardından yaptığı basın açıklamasında Kazımi, "2020 yılının başarıları büyük ve gurur verici. Bunlar DAEŞ'in tamamen kökünün kazınması/ ortadan kaldırılması, örgütün tüm büyüme kapılarının kapatılması ve kötü niyetli girişimlerinin engellenmesidir. 2021 yılında güvenlik düzeyi daha iyi olacak."ifadelerini kullandı.

    "HALA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

    "Sıkıntıların henüz bitmediğine" işaret eden Kazımi, "Hala yapacak çok işimiz var. Hala kaçak silahlar, suç çeteleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve aşiret anlaşmazlıkları bulunuyor. Bunlarla yüzleşmek ve caydırmak için hepimizin dayanışma göstermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

    Emniyet teşkilatı yönetiminden, kişisel meseleleri bırakmalarını ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından belirlenen hedeflere odaklanmalarını isteyen Kazımi, güvenlik konusundaki çalışmalarda gereken entegrasyonu sağlamak için istihbari çabaları birleştirme çağrısında bulundu.

    Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

    Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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    Haberler Dünya Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi: 2020 yılında DAEŞ'in kökünü kazıdık ama sıkıntılar henüz bitmedi