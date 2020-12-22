ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown tarafından Pompeo-Barzani görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bakan Pompeo, Irak Hükümeti ile IKBY arasında bütçe mutabakatına varılmasına yönelik çabaları takdir etti ve tarafları adil bir sonuca bağlı kalmaya teşvik etti." ifadesi kullanıldı.
BÖLGESEL GÜVENLİK VE DEAŞ'A KARŞI İŞ BİRLİĞİ
Pompeo ile Barzani'nin bölgesel güvenlikle ilgili meseleleri ele aldıkları belirtilen açıklamada, ikilinin DEAŞ Karşıtı Koalisyon ile Irak ve IKBY yönetimleri arasındaki yakın iş birliği konusunu da değerlendirdiği kaydedildi.
ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, kasım ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceğini belirtmişti.
Barzani bu sabah Koalisyon Güçleri Irak-Suriye Özel Operasyonlar Komutanı Guillaume Will Beaurpere ile Erbil'de bir araya gelmişti. Görüşmede Peşmerge ile koalisyon güçleri arasındaki koordinasyonun önemi ele alınmış, bölgedeki güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilerek yurtlarından zorla ayrılanların geri dönmesi için Sincar Anlaşması'nın önemi vurgulanmıştı.
Öte yandan Barzani, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı" ifadelerini kullanmıştı.
SİNCAR ANLAŞMASI NEDİR?
Türkiye'nin Sincar'a askeri harekatını engellemek / geciktirmek için ABD ucuz bir hamle yapmıştı. Ekim ayında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için Bağdat ve Erbil arasında Sincar Anlaşması imzalanmıştı.
Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.
Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK HEDEFLERİNE OPERASYON SİNYALİ
Terör örgütü PKK/YPG'nin stratejik hata yaparak peşmerge güçlerine saldırması Türkiye'nin eline inanılmaz derecede güçlendirdi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde bölgesel meseleler ağırlıklı olarak görüşüldü.
Başkan Erdoğan ve el Kazımi'nin baş başa ve heyetler arası görüşmesinin 3 saate yakın sürmesi konuların ağırlığını gösteriyor.
Başkan Erdoğan görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında terör örgütü Sincar'daki PKK'ya gerçekleştirilmesi muhtemel operasyona işaret ederek "Bölgede bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" sözlerini kullanmıştı.
BAKAN AKAR'DAN SINIR ÖTESİNDE KARARLILIK MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2. Ana Jet Üs Komutanlığın'daki konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
"Irak'ın kuzeyinde Kara ve Hava Kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma ve gayret içinde. Amacımız teröristleri etkisiz hale getirmek. Bunu yaparken tüm komşularımızın sınırlarına saygılıyız. Ama bize komşularımızın topraklarından gelen teröristlerin yaptıkları saldırılar, tacizler var. Bizler de hudutlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak, onların güvenliğini sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunu Iraklı kardeşlerimizle konuşuyoruz, onlara izah ediyoruz. Biz 40 yıldan beri ülkemize ve milletimize karşı saldırılarını sürdüren teröristlerden kurtulmaktan kararlıyız. Bu musibetten asil milletimizi kurtaracağız. Şu ana kadar yapılan operasyonlarla yurt içinde ve sınır ötesinde bunların mağaralarını, barınaklarını başlarına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz. En son teröristi de etkisiz hale getirip bu işi bitireceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız. Çalışmamız, gayretimiz, hedefimiz budur. Gece-gündüz çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor."
AK PARTİ'DEN ABD'YE TEPKİ
AK Parti MYK'sı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bazı dost ve müttefik ülkeler ne yazık ki PKK'yı kullanmaya devam ediyor. Teröristler Suriye'nin kuzeyinde güya DEAŞ'la mücadele adına yerleştiği yerlerden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile çıkarılmıştı. Bu şekilde müdahale olmasaydı bir terör örgütü devletçiği kurulmuş olacaktı" dedi.
ASIL SORUN PKK
Terör örgütü DEAŞ'la mücadele eden asıl gücün Türkiye Devleti olduğunu vurgulayan Çelik, PKK'nın Kuzey Irak'taki güçlere saldırdığını belirterek, bölgedeki istikrarsızlığın ve güvenlik sorunun ana kaynağının terör örgütü olduğunu söyledi.
Çelik, şunları kaydetti:
"Burada YPG aynı şekilde, PYD/YPG, Suriye'nin kuzeyinde, aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde oradaki yerleşik halklara, ister Türkmen olsun ister Arap olsun ister Kürt olsun katıksız bir şekilde, ayırt etmeksizin bu düşmanlığı sürdürüyorlar. PKK'nın orada kurmaya çalıştığı totaliter yapıya boyun eğmeyen herkes bu düşmanlıktan nasibini alıyor. En son da Kuzey Irak'taki Kürtlerin yaşadığı bölgedeki, oradaki güvenlik güçlerine saldırarak aslında bölgede ne kadar çok boyutlu bir istikrarsızlık unsuru olduğunu bir kere daha ortaya koymuş oldu.
Dolayısıyla Türkiye'nin PKK terör örgütü ile mücadelesi insanlığa karşı suç işleyen bir nefret örgütüyle hem kendi milli güvenliğini sağlamak bakımından hem de insanlığa karşı işlenen bu suçu engellemek bakımından son derece yüksek bir meşruiyete sahip mücadeledir. Bütün güvenlik güçlerimize bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. PKK ile mücadele ve diğer terör örgütleriyle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir biçimde ve hiçbir gevşeme olmadan, hiçbir yavaşlama olmadan aynı şekilde devam edecektir."