Barzani bu sabah Koalisyon Güçleri Irak-Suriye Özel Operasyonlar Komutanı Guillaume Will Beaurpere ile Erbil'de bir araya gelmişti. Görüşmede Peşmerge ile koalisyon güçleri arasındaki koordinasyonun önemi ele alınmış, bölgedeki güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilerek yurtlarından zorla ayrılanların geri dönmesi için Sincar Anlaşması'nın önemi vurgulanmıştı.

Öte yandan Barzani, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı" ifadelerini kullanmıştı.

SİNCAR ANLAŞMASI NEDİR?