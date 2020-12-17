Son dakika: Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Kazımi'den Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından satırbaşları:
İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız. Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırılarıyla vahşi yüzünü göstermiştir. Irak makamlarının PKK'ya karşı yürttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Bölgemiz terörün başını ezmeden huzura kavuşmayacaktır.
Detaylar gelecek...