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    • 17.12.2020 18:13
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Kazımi'den Ankara'da önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Kazımi Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. "Irak makamlarının PKK'ya karşı yürttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Bölgemiz terörün başını ezmeden huzura kavuşmayacaktır." ifadelerini kullandı.

    Başkan ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından satırbaşları:
    İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız. Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırılarıyla vahşi yüzünü göstermiştir. Irak makamlarının PKK'ya karşı yürttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Bölgemiz terörün başını ezmeden huzura kavuşmayacaktır.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Kazımi'den Ankara'da önemli açıklamalar