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    • 17.12.2020 14:56
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    Başkan Erdoğan, törenle karşıladığı Kazımi'nin yakasını düzeltti

    Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kazımi’yi karşıladı. Erdoğan resmi törenle karşıladığı Irak Başbakanı Kazımi'nin selamlama öncesi kıyafetlerini düzeltmesine yardım etti.

    Mustafa el-Kazımi, ile görüşmek için 'ya geldi. Önce Anıtkabir'i ziyaret eden Başbakan Kazımı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan toplantısı için Beştepe'ye hareket etti.

    Başkan Erdoğan, Kazımi'yi burada karşıladı. Ardından liderler basına kapalı toplantıya geçti.

    YAKASINI DÜZELTTİ
    Erdoğan, Kazimi'yi aracından inerken karşılarken, asker selamlamadan önce Irak Başbakanı'nın kıyafetlerini düzeltmesine yardımcı oldu.

    MASADA O KONU VAR
    Kazımi kalabalık bir heyetle Ankara'ya geldi. Kritik görüşmede iki ülke ilişkileri ve terörle mücadele başlıkları masaya yatırılacak.

    Kazımi'nin özellikle anlaşması konusunda Başkan Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor.

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