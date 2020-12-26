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    • 26.12.2020 23:34
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    , koronavirüs ile mücadelede vites yükseltti! ların ülkeye girişi ocak sonuna kadar yasaklandı

    'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı bulaşan türünün yayılmasının engellenmesi i 'tan itibaren ların ülkeye girişi yasaklandığı bildirildi. Bakanlık, 5 kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiğini açıklamıştı.

    AA
    Japonya, koronavirüs ile mücadelede vites yükseltti

    Nikkei Asia'da yer alan habere göre, hükümet Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne karşı alınan önlemlerle ilgili bir açıklama yayımladı.

    Virüsün mutasyonunun ilk vakalarının tespitinin ardından yabancı uyrukluların ülkeye girişinin 28 Aralık'tan 2021 yılının ocak ayı sonuna kadar yasaklandığı bildirilen açıklamada, Japon vatandaşları ile ülkede oturma izni bulunan yabancılara ise ülkeye girişlerinde 14 günlük karantina uygulanacağı kaydedildi.

    Açıklamada, aralarında Çin ve Güney Kore'nin de bulunduğu 11 ülkeyle de iş seyahati konusunda düzenlemeler yapılacağı belirtildi.

    Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkedeki havalimanlarında karantinada tutulan ve İngiltere'ye seyahat öyküsü bulunan 5 kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiğini açıklamıştı.

    Japonya, oturumu bulunan yabancılar ile vatandaşları haricinde İngiltere'den iş, eğitim ve turizm gibi seyahatleri askıya almıştı.

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