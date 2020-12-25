Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.12.2020 20:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2020 20:46
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Koca tarih verdi: Yurt dışından 'ye hava yolu ve kara yolu ile geleceklere testi şartı!

    Son dakika haberi... yurt dışından 'ye gelenlere testi şartı getirildiğini açıkladı. Koca yaptığı açıklamada, Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, son 72 saat İçinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir." dedi.

    Bakan Koca yeni kuralı duyurdu

    Son dakika haberi... yurt dışından 'ye gelenlere testi şartı getirildiğini açıkladı.

    SON 72 SAAT İÇİNDE YAPILMIŞ NEGATİF PCR TEST SONUCU
    Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, son 72 saat İçinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca tarih verdi: Yurt dışından Türkiye'ye hava yolu ve kara yolu ile geleceklere PCR testi şartı!