Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurt dışından Türkiye'ye gelenlere PCR testi şartı getirildiğini açıkladı.

SON 72 SAAT İÇİNDE YAPILMIŞ NEGATİF PCR TEST SONUCU

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, son 72 saat İçinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir." dedi.

Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, SON 72 SAAT İçinde yapılmış NEGATIF PCR TEST SONUCU İBRAZ ETMESİ zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir. pic.twitter.com/NZGbnK7AWA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020