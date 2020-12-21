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    • 21.12.2020 23:02
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    ’den flaş 'a uğrayan () duyurusu: Çocuklar arasında daha bulaşıcı olabilir

    ’de Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (), ülkede Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türü olarak tespit edilen ünün (), çocuklar arasında daha da bulaşıcı olabileceğini bildirdi. Ayrıca ün nasıl davrandığıyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

    DHA
    İngiltere'den yeni koronavirüs için tedirgin eden duyuru

    Mutasyona uğrayan koronavirüs (VUI-202012/01) çocukları tehlikeye attı.

    İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01) hakkında NERVTAG'den açıklama geldi.

    Oxford Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve NERVTAG Başkanı Peter Horby, "Artık bu türün şu anda Birleşik Krallık'ta bulunan diğer virüs türlerine göre daha fazla bulaşma ihtimali olduğunu düşünüyoruz" dedi. Diğer bir NERVTAG üyesi ve epidemiyolojist olan Neil Ferguson ise "Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair bir ipuçları var. Bunun üzerine herhangi bir nedensellik kurmadık, ancak bunu verilerde görebiliyoruz. İleride nasıl davrandığını görmek için daha fazla veri toplamamız gerekecek" dedi.

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    Haberler Dünya İngiltere’den flaş 'mutasyona uğrayan koronavirüs (VUI-202012/01) duyurusu: Çocuklar arasında daha bulaşıcı olabilir