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    • 21.12.2020 18:22
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    ün a uğradığı 'den kaçıyorlar! 'daki 'nda büyük yoğunluk

    'ye, aralarında 'nin de olduğu çok sayıda ülkenin seyahat yasağı getirme kararının ardından başkent 'daki 'nda (LHR) yoğunluk oluştu. İşte İngiltere ile uçuşları durduran ülkeler...

    AA
    İngiltere'den kaçıyorlar

    Birleşik Krallık'ın merkezi olan İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması paniğe yol açarken, kısıtlamalara takılmak istemeyenler, Noel öncesi muhtemel son uçakları yakalayabilmek için havalimanına akın etti.

    Yolcuların bilet sıralarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

    AVRUPA ÜLKELERİ BİRBİRİ ARDINA YASAK KARARI ALDI

    İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başladı.

    Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke İngiltere ile uçuşları durdurdu. Çekya, İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı.

    Hollanda'nın uyguladığı yasak, yıl sonuna kadar sürmek üzere pazar sabahı yürürlüğe girdi.

    Belçika Başbakanı Alexander De Croo, pazar gece yarısından itibaren 24 saatliğine uçuş yasağı getirdiklerini söyledi.

    İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, pazar günü İngiltere'den uçuşları durduran ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunanların İtalya'ya girişini engelleyen bir karar aldıklarını, kararın 6 Ocak'a kadar geçerli olacağını duyurdu.

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    Haberler Dünya Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den kaçıyorlar! Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda büyük yoğunluk