Dünyayı yeniden etkisi altına alan ve 75 milyon kişiye bulaşıp bir milyonun üzerinde ölümle sonuçlanan koronavirüs salgını durmak bilmiyor.
Birçok ülkenin kısıtlama kararı almasının ardından Ukrayna da bir dizi yasakları hayata geçirmeyi planlıyor.
Fakat halk hükümetin kararına tepkili.
Sokaklarda protesto düzenleyen vatandaşlarla polis karşı karşıya gelince 40 kişi yaralandı.
Hükümetin, ülkede 8 ile 24 ocak tarihleri arasını kapsayacak şekilde karantina uygulama ve olağanüstü hali 28 Şubat'a kadar uzatma kararına tepki gösteren protestocular, Kiev sokakarını doldurdu.