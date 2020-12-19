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    • 19.12.2020 22:09
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    'da koronavirüs kısıtlamaları sıkılaştırıldı! Halk ayaklandı yaralılar var...

    Dünyayı yeniden etkisi altına alan ve 75 milyon kişiye bulaşıp bir milyonun üzerinde ölümle sonuçlanan koronavirüs salgını durmak bilmiyor. Birçok ülkenin kısıtlama kararı almasının ardından da bir dizi yasakları hayata geçirmeyi planlıyor. Fakat halk hükümetin kararına tepkili. Sokaklarda düzenleyen vatandaşlarla polis karşı karşıya gelince 40 kişi yaralandı.

    Ukrayna'da halk ayaklandı! Yaralılar var

    Dünyayı yeniden etkisi altına alan ve 75 milyon kişiye bulaşıp bir milyonun üzerinde ölümle sonuçlanan koronavirüs salgını durmak bilmiyor.

    Birçok ülkenin kısıtlama kararı almasının ardından Ukrayna da bir dizi yasakları hayata geçirmeyi planlıyor.

    Fakat halk hükümetin kararına tepkili.

    Sokaklarda protesto düzenleyen vatandaşlarla polis karşı karşıya gelince 40 kişi yaralandı.

    Hükümetin, ülkede 8 ile 24 ocak tarihleri arasını kapsayacak şekilde karantina uygulama ve olağanüstü hali 28 Şubat'a kadar uzatma kararına tepki gösteren protestocular, Kiev sokakarını doldurdu.

    'Ukrayna Girişimcileri Koruma Birliği' örgütünün lideri Sergey Dorotiç, yaptığı açıklamada gösterilere polis ve ulusal muhafızların müdahale ettiğini ve ardından çatışma çıktığını aktardı.

    Ukrayna polisi, çatışmalarda yaklaşık 40 göstericinin yaralandığını açıkladı.
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    Haberler Dünya Ukrayna'da koronavirüs kısıtlamaları sıkılaştırıldı! Halk ayaklandı yaralılar var...