'Ukrayna Girişimcileri Koruma Birliği' örgütünün lideri Sergey Dorotiç, yaptığı açıklamada gösterilere polis ve ulusal muhafızların müdahale ettiğini ve ardından çatışma çıktığını aktardı.

Ukrayna polisi, çatışmalarda yaklaşık 40 göstericinin yaralandığını açıkladı.