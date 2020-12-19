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Koronavirüs aşılarının içeriğinde ne var? Koronavirüs aşılarının içeriği açıklandı mı?

Tüm dünyada 1,7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında nihayet aşılar kullanılmaya başlandı. Ancak koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak özellikle internette birçok yanlış birli ve komplo teorisi yer almaya devam ediyor. Bu durum karşısında harekete geçen Pfizer/BioNTech ve Moderna, asılsız iddialara karşı aşılarının içerdiği tüm maddeleri çevrimiçi olarak yayımlandı. Peki koronavirüs aşılarının içinde hangi maddeler yer alıyor? İşte son dakika haberinin detayları...

19.12.2020 13:24 - Son Güncelleme: 19.12.2020 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





