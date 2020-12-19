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Koronavirüs aşılarının içeriğinde ne var? Koronavirüs aşılarının içeriği açıklandı mı?
Koronavirüs aşılarının içeriğinde ne var? Koronavirüs aşılarının içeriği açıklandı mı?
Tüm dünyada 1,7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında nihayet aşılar kullanılmaya başlandı. Ancak koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak özellikle internette birçok yanlış birli ve komplo teorisi yer almaya devam ediyor. Bu durum karşısında harekete geçen Pfizer/BioNTech ve Moderna, asılsız iddialara karşı aşılarının içerdiği tüm maddeleri çevrimiçi olarak yayımlandı. Peki koronavirüs aşılarının içinde hangi maddeler yer alıyor? İşte son dakika haberinin detayları...
19.12.2020 13:24
- Son Güncelleme: 19.12.2020 13:24
Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar kullanılmaya başladı ve salgını yenmek için adeta tünelin ucunda ışık göründü.
Ancak, internette dolaşan "Aşılarla çip takılacak", "mRNA aşılarıyla insanların DNA'sı değiştirilecek" gibi komplo teorileri nedeniyle hala binlerce kişinin aşıları reddetme riski bulunuyor ve bu durum salgının durdurulması için çok ciddi bir risk oluşturuyor.
NTV'den Ayşegül Engür Dahi'nin haberine göre sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 94 etkinlik gösterdiği açıklanan Pfizer/BioNTech ve Moderna, asılsız iddialara karşın aşılarının içerdiği tüm maddeleri çevrimiçi olarak yayımlandı.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı şimdiye kadar ABD, İngiltere ve Kanada'da kullanılmaya başlandı.
Yüzde 95 etkinlik gösterdiği açıklanan aşı 27 Eylül itibariyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de kullanılmaya başlanacak. BionTech/Pfizer ile aynı teknolojiyi kullanan Moderna aşısının da kısa bir süre içinde Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) acil kullanım onayı alması bekleniyor.