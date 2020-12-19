Dünya bu doktoru konuşuyor! Dünyayı koronavirüsten kurtaran güzellik kraliçesi Carina Tyrrell
Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, salgına karşı pek çok ülke aşılar geliştirdi. O aşılar düzenleyici kurumlardan bir bir onay alırken, İngiliz basını söz konusu çalışmalarda yer alan bir doktora dikkat çekti. İngiltere'de 2014 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Carina Tyrrell'in, Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı çalışmalarında yer aldığı ortaya çıktı. Tescilli güzel şimdilerde dünyayı koronavirüs belasından kurtarmaya çalışıyor.
19.12.2020 12:53
- Son Güncelleme: 19.12.2020 12:54
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