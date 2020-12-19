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Haberler Galeri Dünya Dünya bu doktoru konuşuyor! Dünyayı koronavirüsten kurtaran güzellik kraliçesi Carina Tyrrell

Dünya bu doktoru konuşuyor! Dünyayı koronavirüsten kurtaran güzellik kraliçesi Carina Tyrrell

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, salgına karşı pek çok ülke aşılar geliştirdi. O aşılar düzenleyici kurumlardan bir bir onay alırken, İngiliz basını söz konusu çalışmalarda yer alan bir doktora dikkat çekti. İngiltere'de 2014 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Carina Tyrrell'in, Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı çalışmalarında yer aldığı ortaya çıktı. Tescilli güzel şimdilerde dünyayı koronavirüs belasından kurtarmaya çalışıyor.

19.12.2020 12:53 - Son Güncelleme: 19.12.2020 12:54
Dünya bu doktoru konuşuyor! Dünyayı koronavirüsten kurtaran güzellik kraliçesi Carina Tyrrell

Dünyayı pençesine alan koronavirüs salgını devam ederken bir yandan da aşı çalışmaları hızla devam ediyor. İngiltere ise koronavirüs savaşında ön saflarda yer alan eski güzellik kraliçesini konuşuyor.

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Dünya bu doktoru konuşuyor! Dünyayı koronavirüsten kurtaran güzellik kraliçesi Carina Tyrrell

Kovid-19 aşıları düzenleyici kurumlardan bir bir onay alırken, İngiliz basını söz konusu çalışmalarda yer alan bir doktora dikkat çekti.

Dünya bu doktoru konuşuyor! Dünyayı koronavirüsten kurtaran güzellik kraliçesi Carina Tyrrell

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca'yla geliştirdiği aşı çalışmaları ve klinik deneylerde yer alan isim İngiltere'nin 2014 yılı güzellik kraliçesi seçilen Carina Tyrrell.

Dünya bu doktoru konuşuyor! Dünyayı koronavirüsten kurtaran güzellik kraliçesi Carina Tyrrell

2014'te 'Miss İngiltere' seçilen doktor Carina Tyrrell, şimdi aşı çalışmalarıyla dünyayı koronanın pençesinden kurtarmaya uğraşıyor.

Dünya bu doktoru konuşuyor! Dünyayı koronavirüsten kurtaran güzellik kraliçesi Carina Tyrrell

İngiltere'de 2014 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Carina Tyrrell'in, Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı çalışmalarında yer aldığı ortaya çıktı.

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