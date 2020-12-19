



ÜRDÜN'DE 27 CAN KAYBI

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 27 can kaybının olduğu, 1283 kişide virüs tespit edildiği, 2 bin 576 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Salgında toplam can kaybının 3 bin 545'e, vaka sayısının da 272 bin 797'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısı ise 239 bin 126 olarak aktarıldı.