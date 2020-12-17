



KARABAĞ AÇIKLAMASI

Kendisine sıra gelince koronavirüs aşısını yaptıracağını söyleyen Rus lider, Dağlık Karabağ ile ilgili olarak ise, "Uluslararası hukuk bakımından Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası. Karabağ'ın statüsü böyle kalmalı ve değişmemeli" dedi. "Ben Karabağ'daki durumun bazı dış güçlerin müdahalesi yüzünden kontrolden çıktığını düşünmüyorum. Gerilim çok uzun yıllardır sürüyordu. Pek çok kez anlaşmazlıklar, küçük çatışmalar oldu. En sonunda da savaş çıktı" diyen Putin, "Artık önemli olan şey insanların ölmüyor oluşu. Geriye kalan şeyler ikincil derecede öneme sahip" diye konuştu.