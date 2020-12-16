



Türkiye'de "Burla Biraderler" şirketi, Eli Burla'nın yönetiminde 1920'lerden sonra iş hayatına damga vurdu. Şirketin çalışanı Bernar Nahum, 1944'te Koç Halding'e geçerek burada önemli bir isim oldu. Burla, Bourlas ya da Bourla olarak anılan aile, 1492'de Yahudiler'in İspanya'dan çıkarılması üzerine önce Volos'a sonra da Selanik'e yerleşti. Ailenin bir bölümü Selanik'te kaldı, diğerleri ise İstanbul'a geldi.



Eli Burla, 1892'de Selanik'te Joseph ve Sara (Salmona) Burla'nın oğlu olarak doğdu. Burla Biraderler'in iki ismi Eli ve Daniel kardeşlerdir. Eli Burla, Marsilya Fransa doğumlu Yvonne Kohen'le evlilik yaptı. Kendisi 1983'te eşi Yvonne ise 1991'de hayatını kaybetti. Eli Burla Seferad Yahudisi olduğu için Arnavutköy Musevi Mezarlığı'na eşi ise Aşkenaz olduğu için Ulus Musevi Mezarlığı'na defnedildi.



Kökeni Bourlar - Eli Burla