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    • Dünya
    • 16.12.2020 Gazete
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    Aşının patronu aşı yaptırmadı! Pfizer'ın ’su : Önce sağlıkçılar ve yaşlılar...

    Amerikan Pfizer, Prof. Dr. ile ilk aşıyı çıkardı. Fakat şirketin ’su ’nın aşı olmadığı anlaşıldı. İlaç devinin patronu, bunun nedenini şöyle açıkladı: Önce sağlıkçılar ve yaşlılar... Onlardan önce aşı yaptırmamaya kararlıyım...

    Pfizer'in CEO'su Bourla, hala aşı yaptırmadı. 'Neden' sorusunu ise "Sıramı bekleyeceğim" diye cevapladı.

    Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, henüz neden aşı olmadığını açıkladı.
    Sırasını bekleyeceğini belirten Bourla, "Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.



    BioNTech'in sahibi Uğur Şahin de bir süre önce yaptığı açıklamada, "Sıram geldiğinde aşı olacağım" demişti. ABD Başkanı Donald Trump da yapılan programa göre aşı olacağını söylemişti...



    Türkiye'de "Burla Biraderler" şirketi, Eli Burla'nın yönetiminde 1920'lerden sonra iş hayatına damga vurdu. Şirketin çalışanı Bernar Nahum, 1944'te Koç Halding'e geçerek burada önemli bir isim oldu. Burla, Bourlas ya da Bourla olarak anılan aile, 1492'de Yahudiler'in İspanya'dan çıkarılması üzerine önce Volos'a sonra da Selanik'e yerleşti. Ailenin bir bölümü Selanik'te kaldı, diğerleri ise İstanbul'a geldi.

    Eli Burla, 1892'de Selanik'te Joseph ve Sara (Salmona) Burla'nın oğlu olarak doğdu. Burla Biraderler'in iki ismi Eli ve Daniel kardeşlerdir. Eli Burla, Marsilya Fransa doğumlu Yvonne Kohen'le evlilik yaptı. Kendisi 1983'te eşi Yvonne ise 1991'de hayatını kaybetti. Eli Burla Seferad Yahudisi olduğu için Arnavutköy Musevi Mezarlığı'na eşi ise Aşkenaz olduğu için Ulus Musevi Mezarlığı'na defnedildi.

    Kökeni Bourlar - Eli Burla



    VETERİNERDİ
    Pflzer şirketinin CEO'su olan Albert Bourla da Burla Ailesi'nin bir ferdi olarak 1961'de Selanik'te doğup büyüdü. İçki fabrikası olan babası Yunanlı olan annesiyle evlendi. Selanik Aristoteles Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni bitirip aynı üniversitede Üreme Biyoteknolojisi alanında doktora yaptı. Pfizer'de işe girişi de hayvan sağlığı alanında çalışarak başlamış.



    KASALARI DOLACAK
    Dünya pandemi ile mücadele ederken, aşı şirketleri Pfizer/ BioNTech ve Moderna, şimdiden kar hesabı yapmaya başladı. ABD Wall Street Borsa analistlerine göre, 2021 yılında Pfizer/ BioNTech 19 milyar dolar, Moderna ise 13 milyar dolar kazanacak. 2022'de de karlarını artıracak.



    ABD'DE UYGULANMAYA BAŞLANDI
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen cuma onaylanan Pfizer & BioNTech'in aşısının uygulanmasına başlandı. İlk aşı, New York'ta hemşire Sandra Lindsay'a yapıldı.

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