Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya arasındaki gerilim uzayda da sürecek gibi görünüyor. ABD'nin geçtiğimiz yıl Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kurmasının hemen akabinde Çin de geçtiğimiz hafta Ay'ın yüzeyine Chang 4 mekiğini göndermişti. Trump'ın bugün yaptığı açıklamada, Ay'a kalıcı olarak gitmek istediklerini ve büyük bir sıçrayışla Mars'a geçmek istediklerini söyledi ve olası saldırılara karşı da hazırlık yapıldığını ifade etti.