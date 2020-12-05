Uzaya görev harici astronot taşıyacak olan Virgin Galactic yaptığı açıklamada "Bu ay 11 Aralık'ta açılacak olan 'uçuş aralığı' ile New Mexico'dan ilk insan uzay uçuşu dahil olmak üzere gelecekteki uçuşlarda ekip, bu uzay giysisi ve ayakkabısını giyecek" dedi.