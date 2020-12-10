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    • 10.12.2020 12:05
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    'li yetkililerden 'a dikkat çeken uyarı: 'yi karşına alma!

    gazetesi ’li yetkililerin 2 Kasım’daki seçimlerde ABD Başkanı seçilen ’ı hakkında uyardığını yazdı. Yazıda, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'yi tekrardan ‘Batı bloğuna çekmesi’ gerektiği belirtildi. Biden’ın danışmanlarının da taviz vermeye sıcak baktıkları ifade edildi.

    Türkiye'yi karşına alma!

    'nin önde gelen gazetelerinden , ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen 'S-400 alımı nedeniyle 'ye yaptırım uygulanmasına yönelik kararı, gündemine taşıdı.

    Yazıda, ABD'li yetkililerin Biden'a, Türkiye'yi tekrardan Batı bloğuna çekip 'ya daha fazla yaklaşmasını engellemesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

    Yazıda bir Türk yetkilinin görüşlerine de yer verildi. Biden yönetiminin S-400'lere yaklaşımının ilk sınav olacağını belirten yetkili, "Biden'in danışmanları, Türkiye ile geleneksel ve teknik diplomasi kanalları üzerinden bağlantıya geçeceklerini, daha önce Trump ve Erdoğan arasındaki ani görüşme trafiği gibi bir iletişime yaslanmayacaklarını söylediler. Bu bizim için iyi bir gelişme. Biden'in danışmanları, düşük seviyeli görüşmelerde tavizlere hazır olduklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya ABD'li yetkililerden Joe Biden'a dikkat çeken uyarı: Türkiye'yi karşına alma!