ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen 'S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik kararı, gündemine taşıdı.

Yazıda, ABD'li yetkililerin Biden'a, Türkiye'yi tekrardan Batı bloğuna çekip Rusya'ya daha fazla yaklaşmasını engellemesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Yazıda bir Türk yetkilinin görüşlerine de yer verildi. Biden yönetiminin S-400'lere yaklaşımının ilk sınav olacağını belirten yetkili, "Biden'in danışmanları, Türkiye ile geleneksel ve teknik diplomasi kanalları üzerinden bağlantıya geçeceklerini, daha önce Trump ve Erdoğan arasındaki ani görüşme trafiği gibi bir iletişime yaslanmayacaklarını söylediler. Bu bizim için iyi bir gelişme. Biden'in danışmanları, düşük seviyeli görüşmelerde tavizlere hazır olduklarını söylediler" ifadelerini kullandı.