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Bu bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim bakın nereli çıktı! Osmanlı soyundan gelen...

2 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Trump'ın yerine geçen Joe Biden, kabinesine alacağı isimleri belirlemeye devam ediyor. 20 Ocak'ta görev alacak olan Biden'ın kabinesinin çoğunluğunu kadınlar oluştururken bir isim dikkat çekti. Biden İç Güvenlik Bakanı Adayı olarak tarafından Alejandro Nicholas Mayorkas'ı seçti. Mayorkas'ın nereli olduğu ise şoke etti.

30.11.2020 17:35 - Son Güncelleme: 30.11.2020 17:35
Bu bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim bakın nereli çıktı!

Amerika'nın sıradaki Başkanı Joe Biden ilklerle dolu bir kabineyle Beyaz Saray'a gelmeye hazırlanıyor.

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Bu bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim bakın nereli çıktı!

Trump döneminde göç karşıtı tavırlarla adını duyuran İç Güvenlik Bakanlığı Biden Başkanlığı döneminde ailesi Osmanlı'dan gelen bir Bakan tarafından yönetilecek.

Bu bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim bakın nereli çıktı!

Böylece Alejandro Nicholas Mayorkas İç Güvenlik Bakanlığı yapan ilk Hispanik ve Seferad Yahudi olacak.

Bu bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim bakın nereli çıktı!

Göçmen bir aileden gelen Mayorkas'ın baba tarafının 500 yıl boyunca Silivri dolaylarından yaşadığı belirtiliyor. Annesi ise Yahudi soykırımdan kaçan Romanya kökenli bir Aşkenazi.

Bu bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim bakın nereli çıktı!

20. yüzyılın başlarında Küba'ya göçen aile 1959'da Mayorkas'ın dünyaya gelmesiyle Amerika'ya taşındı.

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