Bu bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim bakın nereli çıktı! Osmanlı soyundan gelen...
2 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Trump'ın yerine geçen Joe Biden, kabinesine alacağı isimleri belirlemeye devam ediyor. 20 Ocak'ta görev alacak olan Biden'ın kabinesinin çoğunluğunu kadınlar oluştururken bir isim dikkat çekti. Biden İç Güvenlik Bakanı Adayı olarak tarafından Alejandro Nicholas Mayorkas'ı seçti. Mayorkas'ın nereli olduğu ise şoke etti.
30.11.2020 17:35
- Son Güncelleme: 30.11.2020 17:35
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