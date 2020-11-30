Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalarının ardından Türkiye'nin askeri ve savunma sanayindeki başarıları tüm dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Türk İHA ve SİHA'ların etkisi ABD'li gazete Washington Post'a da konu oldu.

Gazetede Kareem Fahim imzalı yazıda "Türkiye'nin savaş alanındaki başarıları, yeni gelen Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ediyor" ifadelerine yer verildi.