Afrika kökenli müzisyen Michel Zecler'in stüdyosunun girişinde polislerce 20 dakika dövüldüğünü ve hükümetin buna sessiz kaldığını hatırlatan Latouche, "Maalesef polis belli bir kesime şiddet uyguluyor." dedi.

Latouche, yasa tasarısının güvenlik güçlerine geniş yetkiler verdiğini ve bunun hatalı olduğunu vurgulayarak, "Bence polise görüntüleri kapsamlı bir şekilde kontrol etme yetkisi vermek çok erken ve yanlış bir karar. Bu teknolojiyi polislerin eline veriyoruz ve karşılığında gazetecilerin ve diğer normal insanların elinden görüntü çekme yetkisini alıyoruz. Genel güvenlik yasa tasarısı çöpe atılacak bir çalışma." diye konuştu.

-"TASARI TOPLUMDA HÜKÜMETE KARŞI ENDİŞE DUYULMASINA YOL AÇTI"

Fransız Philippe Albinet de hükümetin kötü niyetli paylaşımlardan polis ve jandarmayı korumak adına güvenlik güçlerinin fotoğraflarının paylaşılmasına yasak getirmeye çalıştığını ifade etti.

Albinet, sarı yeleklilerin protestolarının konuşulduğu bir dönemde böyle bir çalışmanın gündeme getirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, "Toplum hiçbir şekilde basın özgürlüğüne karşı en ufak bir riski kabul etmeye hazır değil. Son zamanlarda Fransa'da tansiyon o kadar yüksek ki bu tasarı toplumda hükümete karşı bir endişe duyulmasına yol açtı." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda ülkede artan polis şiddetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albinet, "Görüntüler olmasaydı Michel Zecler'e inanmayacaktık. Böylelikle polisler aklanmış olacaktı. Aynı olay banliyölerdeki gençlerin başına da gelse, onlara da inanmazdık. Hükümet 'bu görüntüler yayınlanırdı' diyor ancak tasarının 24. maddesi bu görüntülerin yayılmasına yasak koyuyor." dedi.

Albinet, Macron yönetiminin birçok konuda "gerçekleri gizlemesinin" ve "topluma yalan söylemesinin" devlet ile toplum arasında güven sorunu yaşanmasına yol açtığını vurguladı.