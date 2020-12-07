Fransa'dan darbeci Sisi'ye kırmızı halı!

Macron, Fransa'da basının özgür olduğunu savundu.

"Bir karikatür söz konusu olduğunda bu Fransa'nın Müslüman dünyasına mesajı değil, bu bir kişinin provoke eden ifadesidir. Ülkemde buna hakkı var, çünkü İslam'ın yasaları değil Fransa'nın yasaları uygulanıyor. Sizin için değiştiremem. Bu karikatürler Fransız hükümetinin yaptığı şey değil." diyen Macron, ancak karikatürlere karşı şiddete başvurulmaması gerektiğini söyledi.

Sisi de Macron ile şeffaf bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.