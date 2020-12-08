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    • 08.12.2020 10:21
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    ABD'li yayın kuruluşu Politico: Brüksel'in Erdoğan'a karşı koymak için net bir stratejisi yok

    Türkiye son yıllarda izlediği kararlı politikalarla bölgede oyun kurucu ülke haline gelmiş durumda. ABD'li yayın kuruluşu Politico, her sene açıkladığı “Avrupa’yı şekillendirecek isimler” listesinde bu yıl Başkan Erdoğan’a da yer verdi. Erdoğan’ı “kötü komşu” olarak tasvir eden Politico, hazırladığı bilgilendirme yazısında "Türkiye savaşlarda belirleyici rol oynarken, AB kenarda durup izledi. Brüksel'in, 'a karşı koymak için net bir stratejisi yok. Hiç kimse onu nasıl engelleyeceğini çözemedi" ifadelerine yer verdi.

    Hiç kimse Erdoğan’ı nasıl engelleyeceğini çözemedi

    ABD'li yayın kuruluşu Politico tarafından, "Avrupa'yı şekillendirecek en güçlü insanlar" listesi hazırlandı. Yapanlar, bozanlar ve hayalperestler olarak 3 kategoriden oluşan listede, Başkan Erdoğan, yapanlar kategorisinde 6. sırada yer aldı.

    Yenişafak'ta yer alan habere göre Başkan Erdoğan'ı "kötü komşu" olarak tasvir eden Politico, listedeki isimler için hazırladığı bilgilendirme yazılarında Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullandı:

    "Türk cumhurbaşkanı, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan Kafkasya'ya kadar Avrupa'nın komşuluğundaki savaşlarda belirleyici bir rol oynadı ve AB kenarda durup izledi.

    Brüksel'in Recep Tayyip Erdoğan'a karşı koymak için net bir stratejisi yok. Hiç kimse; ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ne de ABD Başkanı Donald Trump, onu nasıl engelleyeceğini çözemedi.

    Macron'un İslam'a karşı duruşu konusunda Fransız mallarını boykot etme çağrısına öncülük etti. Erdoğan, AB'nin azalan kaldıracı ve ABD'nin içe dönüşünün bıraktığı iktidar boşluğu sayesinde son yıllarda çok şey kurtarmayı başardı."
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