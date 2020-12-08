ABD'li yayın kuruluşu Politico: Brüksel'in Erdoğan'a karşı koymak için net bir stratejisi yok

Brüksel'in Recep Tayyip Erdoğan'a karşı koymak için net bir stratejisi yok. Hiç kimse; ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ne de ABD Başkanı Donald Trump, onu nasıl engelleyeceğini çözemedi.

Macron'un İslam'a karşı duruşu konusunda Fransız mallarını boykot etme çağrısına öncülük etti. Erdoğan, AB'nin azalan kaldıracı ve ABD'nin içe dönüşünün bıraktığı iktidar boşluğu sayesinde son yıllarda çok şey kurtarmayı başardı."