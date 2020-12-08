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    • 08.12.2020 10:31
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    Macron ve darbeci 'nin tek derdi Erdoğan! Hazımsızlık Fransız medyasına böyle yansıdı

    bölgede attığı adımlarla emperyalist güçlerin oyununu bozmaya devam ediyor. ve Mısır cunta lideri Abdülfettah es 'nin buluşmasını Fransız medyası "Erdoğan nefreti" üzerinden duyurdu. Libya ve Akdeniz'de Türkiye'nin eylemlerinden rahatsız olan iki ülkenin bir araya gelmesindeki amacı Fransız medyası da ilan etmiş oldu. kanalı iki liderin görüşme özetini "Macron ve Sisi ortak düşmanın olduğu konusunda hemfikir" ifadeleriyle verdi.

    Macron ve Sisi'nin tek derdi Erdoğan

    Fransız medyası ve Mısır cunta lideri Abdülfettah es 'nin buluşmasını böyle duyurdu. iki liderin görüşme özetini "Macron ve Sisi ortak düşmanın Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda hemfikir" ifadeleriyle verdi.

    Macron ve Mısır cunta lideri Sisi dün 'te bir araya geldi. Macron Libya konusunda Mısır'ın önemli bir müttefik olduğunu söyleyerek insan hakları ihlallerinin silah satışlılarını etkilememesi gerektiğini ifade etti.

    ORTAK DÜŞMAN BELLİ!
    Fransız medyası ise iki lierin görüşmesini "Erdoğan nefreti" ile özetledi. Fransız kanal France 24 görüşmenin özetini "Macron ve Sisi ortak düşmanın olduğu konusunda hemfikir" ifadeleriyle verdi.

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    Haberler Güncel Macron ve darbeci Sisi'nin tek derdi Erdoğan! Hazımsızlık Fransız medyasına böyle yansıdı