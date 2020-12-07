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    • 07.12.2020 23:10
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    'de gerginlik! savaş uçağı ve Fransız larını engelledi

    Son dakika haberi... ya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rusya’ya ait tipi savaş uçağının ’ya ve ’ye ait larını üzerinde engellediğini duyuruldu.

    DHA
    Karadeniz'de gerginlik! Rus savaş uçağı...

    ya'ya ait tipi savaş uçağı, 'ya ve 'ye ait larını üzerinde engelledi.

    CASUS UÇAKLAR TESPİT EDİLDİ
    Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC), Rus radarlarının, ülke sınırına doğru yaklaşan casus uçaklarını tespit ettiğini duyurdu.

    Merkezden yapılan açıklamada, "Hava hedeflerini belirlemek ve Rus devlet sınırına yönelik ihlalleri önlemek için, Güney Askeri Bölgesi'nin hava kuvvetleri hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş uçağı kalkış yaparak, casus uçakları engelledi. Rus savaş uçağı radarın tespit ettiği hedefleri, ABD Hava Kuvvetleri'nin RC-135 stratejik keşif uçağı ve KS-135 yakıt ikmal uçağı ve Fransız Hava Kuvvetleri'nin C.160G keşif uçağı olarak belirledi. Bu hedeflere, Karadeniz üzerinden eşlik ederek Rus sınırına yaklaşmalarını engelledi" ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Dünya Karadeniz'de gerginlik! Rus savaş uçağı ABD ve Fransız casus uçaklarını engelledi