Ülkede tüm camilerin "radikalleşmediğini" ve Müslümanların çoğunluğunun yasalara uyduğunu ifade eden Darmanin, Müslüman dernekler olan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi ve Barakacity'nin kapatılmasının Fransa için iyi bir şey olduğunu savundu.

Darmanin, ülkede radikalleştiği iddiasıyla 66 yabancının sınır dışı edildiğini belirtti.