



MACRON İSTİFA!

Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "(Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istifa" sloganları attı. Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler, birçok çöp bidonu ve araç ile bir kafeyi ateşe verdi.

46 BİN KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanlığının verilerine göre başkentteki gösteriye 46 bin kişi katıldı.Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Paris'teki eylemde 9 kişi gözaltına alındı. Lyon'daki gösteride de polis protestoculara karşı biber gazı kullandı. Eylemde, birçok gösterici ve bir polis yaralandı.