



Fransa'da Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

MACRON IRKÇILIK YAYIYOR

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla ve Bakanlar Kurulunun kararıyla CCIF'nin feshedildiğini belirtti.

CCIF'nin birkaç yıldır "İslamcı" propaganda yaptığını öne süren Darmanin, Bakanlar Kurulunun kararını da paylaştı.