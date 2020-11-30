



ÜLKEDE 'İNTİKAM' SESLERİ YÜKSELDİ

İlk belirlemelere göre suikast timi Fahrizade'yi adım adım takip etti. Geçtiği yollar üzerinde kameranın bulunmadığı 900 metrelik alanda tetiği çekti! ABD'li New York Times gazetesinden de ilginç bir iddia geldi. Üç ayrı ABD'li yetkili, saldırının arkasında İsrail'in bulunduğunu söyledi.