İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi.
İran'da Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'e konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail'in Fahrizade suikastında parmağı olduğuna dair deliller bulunduğunu belirtti.
Söz konusu yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı." ifadelerini kullandı.
KAMYON ARKASINA YERLEŞTİRİLMİŞ MAKİNELİ TÜFEK DETAYI
Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın Fars Haber Ajansı, saldırının, herhangi bir insan faktörü olmadan olay yerine yaklaşık 150 metre uzaklıkta park edilen bir kamyonetin arakasına monte edilmiş uzaktan kontrollü makineli tüfekle gerçekleştirildiğini öne sürdü.
SUİKASTİN SÜRESİ 3 DAKİKA
Ajans, zırhlı araçta olan Fahrizade'nin araçtan indiğinde makineli tüfekle vurulduğunu duyurdu. Saldırının toplam 3 dakika sürdüğü, eylem sonunda kamyonetin infilak ettirildiği aktarıldı. Olayda kullanılan kamyonetin 29 Ekim'de yurt dışına çıktığı belirtildi. Daha önce İran medyasına çıkan haberlerde suikast olayında saldırganlarla koruma ekibi arasında çatışma yaşandığı belirtilmişti.
Dünya, İran'dan gelen habere kilitlendi. Ülkenin en kıdemli nükleer bilimcisi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında suikasta kurban gitti. Herkes şoka girdi! İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Bir devlet terörü eylemi' dedi.
ÜLKEDE 'İNTİKAM' SESLERİ YÜKSELDİ
İlk belirlemelere göre suikast timi Fahrizade'yi adım adım takip etti. Geçtiği yollar üzerinde kameranın bulunmadığı 900 metrelik alanda tetiği çekti! ABD'li New York Times gazetesinden de ilginç bir iddia geldi. Üç ayrı ABD'li yetkili, saldırının arkasında İsrail'in bulunduğunu söyledi.
NETANYAHU HEDEF GÖSTERMİŞTİ
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mayıs 2018'de Fahrizade için "Bu adama dikkat edin" demişti. 2014'te ise Reuters, Fahrizade'yi "İran bombasının babası" olarak göstermişti.