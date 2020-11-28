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    • 28.11.2020 15:59
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    SON DAKİKA: lı nükleer fizikçi 'nin suikastının ardından dünyadaki büyükelçiliklerinde alarm seviyesini artırdı

    Son dakika: 'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, lı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öldürülmesinin arkasında İsrail'in olduğu iddialarından sonra İran'dan gelecek herhangi bir misilleme olasılığına karşı yönetiminin dünya genelindeki büyükelçiliklerinde alarm seviyesini yükselttiği ifade edildi. Çeşitli İsrail misyonları ve topluluklarının da benzer önlemler aldığına işaret edilen haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

    İranlı nükleer fizikçinin ölümün ardından İsrail'den dikkat çeken hamle

    İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

    RUHANİ SUİKASTA CEVAP VERİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

    Suikastın ardında İsrail'in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmadan "kaos" hedeflediğini ifade eden Ruhani, "Birkaç hafta sonra baskı dönemlerinin sona ereceğini hissediyorlar ve dünyadaki şartları değiştirmeye çalışıyorlar.

    Hem bölgede istikrarsızlık oluşturmak hem de dikkatleri bu günlerde işgal altındaki topraklarda (Filistin) estirdikleri terör ve tehditlerden başka yöne çekmek istiyorlar." diye konuşmuştu.

    İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI İSRAİL'İ TEHDİT ETMİŞTİ
    İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, Tel Aviv yönetimini tehdit etmişti.

    Selami, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik." ifadelerini kullanmıştı.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikastının ardından İsrail dünyadaki büyükelçiliklerinde alarm seviyesini artırdı