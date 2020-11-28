İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.
RUHANİ SUİKASTA CEVAP VERİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.
Suikastın ardında İsrail'in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmadan "kaos" hedeflediğini ifade eden Ruhani, "Birkaç hafta sonra baskı dönemlerinin sona ereceğini hissediyorlar ve dünyadaki şartları değiştirmeye çalışıyorlar.
Hem bölgede istikrarsızlık oluşturmak hem de dikkatleri bu günlerde işgal altındaki topraklarda (Filistin) estirdikleri terör ve tehditlerden başka yöne çekmek istiyorlar." diye konuşmuştu.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI İSRAİL'İ TEHDİT ETMİŞTİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, Tel Aviv yönetimini tehdit etmişti.