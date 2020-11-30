Dünya bunu konuşuyor! İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo
İran'ın nükleer babası olarak bilinen Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından suikastın yeni detayları ortaya çıkıyor. Yolda öldürülen Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo ortaya atıldı. Kasabada elektriklerin kesildiği, şaşırma amacıyla bir başka aracın patlatıldığı ve uzaktan kumandalı otomatik silahların kullanıldığına dair iddialar ortaya atıldı. İranlı yetkililer saldırının merkezi olarak İsrail'i işaret etti.
30.11.2020 09:39
- Son Güncelleme: 30.11.2020 09:39
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