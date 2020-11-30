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Dünya bunu konuşuyor! İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo

İran'ın nükleer babası olarak bilinen Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından suikastın yeni detayları ortaya çıkıyor. Yolda öldürülen Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo ortaya atıldı. Kasabada elektriklerin kesildiği, şaşırma amacıyla bir başka aracın patlatıldığı ve uzaktan kumandalı otomatik silahların kullanıldığına dair iddialar ortaya atıldı. İranlı yetkililer saldırının merkezi olarak İsrail'i işaret etti.

30.11.2020 09:39 - Son Güncelleme: 30.11.2020 09:39
Dünya bunu konuşuyor! İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo

Batı medyasında "İran'ın nükleer bomba programının babası" olarak anılan Muhsin Fahrizade, İran'ın başkenti Tahran'ın 95 kilometre doğusundaki Abserd kentinde öldürülmüştü.

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Dünya bunu konuşuyor! İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo

Tahran Yönetimi, Ortadoğu'da gerilimi tırmandıran saldırının arkasında İsrail olduğunu vurgularken, suikastta üst düzey eğitimli 12 tetikçi kullanıldı.

Dünya bunu konuşuyor! İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo

İranlı gazeteci Muhammed Ahvaze, Tahran Yönetimi'nden yetkililerin sızdırdığı bilgiye dayanarak Fahrizade suikastının detaylarını yazdı.

Dünya bunu konuşuyor! İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo

Ahvaze, suikastın Abserd'in girişinde ağaçlı bir bulvardaki döner kavşakta gerçekleştirilmek üzere planlandığını aktardı. Buna göre; suikast timi Muhsin Fahrizade'yi izliyordu ve cuma günü Tahran'dan Abserd kentine gideceğini biliyorlardı.

Dünya bunu konuşuyor! İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo

10 bin kişinin yaşadığı dağlık bir inziva bölgesi olan yerde, zengin Tahranlıların ikinci evi bulunuyor ve 59 yaşındaki Fahrizade'nin de burada bir villası vardı.

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