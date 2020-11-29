Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    medyası hedef gösterdi: inin arkasında var

    'ın en kıdemli nükleer bilimcisi , a kurban gitti. medyası ise 'i hedefi gösterdi: Saldırının arkasında İsrail var

    Dünya, İran'dan gelen habere kilitlendi. Ülkenin en kıdemli nükleer bilimcisi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında suikasta kurban gitti. Herkes şoka girdi! İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Bir devlet terörü eylemi' dedi.




    Ülkede 'intikam' sesleri yükseldi.



    İlk belirlemelere göre suikast timi Fahrizade'yi adım adım takip etti. Geçtiği yollar üzerinde kameranın bulunmadığı 900 metrelik alanda tetiği çekti! ABD'li New York Times gazetesinden de ilginç bir iddia geldi. Üç ayrı ABD'li yetkili, saldırının arkasında İsrail'in bulunduğunu söyledi.



    NETANYAHU HEDEF GÖSTERMİŞTİ
    İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mayıs 2018'de Fahrizade için "Bu adama dikkat edin" demişti. 2014'te ise Reuters, Fahrizade'yi "İran bombasının babası" olarak göstermişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD medyası hedef gösterdi: Muhsin Fahrizade suikastinin arkasında İsrail var