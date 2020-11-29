Dünya, İran'dan gelen habere kilitlendi. Ülkenin en kıdemli nükleer bilimcisi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında suikasta kurban gitti. Herkes şoka girdi! İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Bir devlet terörü eylemi' dedi.
Ülkede 'intikam' sesleri yükseldi.
İlk belirlemelere göre suikast timi Fahrizade'yi adım adım takip etti. Geçtiği yollar üzerinde kameranın bulunmadığı 900 metrelik alanda tetiği çekti! ABD'li New York Times gazetesinden de ilginç bir iddia geldi. Üç ayrı ABD'li yetkili, saldırının arkasında İsrail'in bulunduğunu söyledi.