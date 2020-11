Tüm dünyayı şaşırtan koronavirüs araştırması: Kan grubu sıfır ve negatif olan yaşadı

Coronavirüs salgını, dünyayı esir aldı. Vaka sayıları ve can kaybı hızla arttı. Ülkemizde ise günlük vaka sayısı 29 bini aştı! Bunun üzerine yeni tedbirler alındı. Her fırsatta maske, mesafe ve hijyene dikkat çekilirken, "Evde kalın" çağrısı yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, ne vakaya ne de can kaybına aldırdı. Dün, indirim günlerini değerlendirmek isteyenler canını hiçe saydı. AVM'lere aktı. Saatlerce sıra beklerken sosyal mesafeyi de umursamadı. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı: Her gün yüzlerce insan ölüyor. Bu nasıl sorumsuzluk?