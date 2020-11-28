Tüm dünyayı şaşırtan koronavirüs araştırması: Kan grubu sıfır ve negatif olan yaşadı

Kanadalı bilim insanları 225 bin koronavirüs hastasını inceledi. Dünyayı şoke eden sonuçlar elde etti.
Virüs, '0' kan grubuna yüzde 12 daha az bulaşıyor.
Diğer grupların 'negatif' olanlarında risk yüzde 21 daha düşük.
Hem '0' hem 'negatif' ise Corona'dan ölüm riski yüzde 13-19 daha az.
'B' kan grubunun hastalanma riski 'a' grubuna göre yüzde 21 daha fazla.
ŞİMDİ SIRASI MI?
Türkiye'de dün 177 kişi COVİD-19'dan yaşamını yitirdi. Umursamaz vatandaşlar ise AVM'lere akın etti. Mağazaya girebilmek için saatlerce sıra bekledi. İşte bu görüntü herkesi isyan ettirdi: Canınızdan daha mı değerli?
Coronavirüs salgını, dünyayı esir aldı. Vaka sayıları ve can kaybı hızla arttı. Ülkemizde ise günlük vaka sayısı 29 bini aştı! Bunun üzerine yeni tedbirler alındı. Her fırsatta maske, mesafe ve hijyene dikkat çekilirken, "Evde kalın" çağrısı yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, ne vakaya ne de can kaybına aldırdı. Dün, indirim günlerini değerlendirmek isteyenler canını hiçe saydı. AVM'lere aktı. Saatlerce sıra beklerken sosyal mesafeyi de umursamadı. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı: Her gün yüzlerce insan ölüyor. Bu nasıl sorumsuzluk?
GARANTİNA
Bursa Harmancık'taki İshaklar Köyü, COVİD-19'a savaş açtı. Yüzlerce kişinin yaşadığı köyün yarısı virüse yakalandı. Can kaybının yaşanmaması ise herkesi rahatlattı. Muhtarı Emre Oruç, başarının sırrını şöyle açıkladı:
65 yaş ve üzeri hastalarımız olmasına rağmen köyümüzde Coronavirüs'ten kimse ölmedi. Biz bunu doğal beslenmeye bağlıyoruz. Köyümüzde oksijen oranı yüksek. Şu an mahallemizde bir tane bile pozitif vatandaşımız kalmadı.
SICAK PARA
Covid-19 nedeniyle insanlar köylere kaçtı. Havaların soğumasıyla birlikle kuzine sobalara ilgi arttı. Fiyatları bin-bin 500 liraya fırladı.
PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ: VİRÜS ARAMIZDA
Test yapılmayıp asemptomatik olarak dolaşan çok daha fazla insan var. Şu anda karşılaştığımız herkesin virüsü taşıyor olma olasılığı var. Mutlaka çevremizde 1-2 kişi virüsü taşıyor. Rakamlar onu gösteriyor.
PROF. DR. DERYA UNUTMAZ KIŞ ZORLU GEÇECEK
Aşı bulunsa da mart veya nisandan önce yaygınlaştırılamaz. Önümüzde çok zor bir kış var. En kritik zamandayız. Maske ve mesafeye dikkat edersek bunu yeneceğiz.
AH ÖZLEM
Adana'da Özlem Özcan (28) 4 gün önce Muttalip Bayram ile evlendi. Düğün öncesi yaptırdığı testi negatif çıkan genç kadın, 26 Kasım'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi "Gelinlikle gönderdik, kefenle aldık" diyerek sitem etti.
HÜZÜN BURCU
Ardahan Göle'de 17 yaşındaki Burcu Usanmaz, Covid'e yakalandı. Ankara'da tedaviye alındı ama kurtarılamadı.
VİRÜSÜ YENDİ SIRA KANSERDE
Malatya'da kemik iliği kanseri hastası 57 yaşındaki Tahir Erkan, geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalandı. Hastanede tedavi altına alındı. İmmün plazma yöntemiyle hastalığı atlattı.
KÖTÜ ROMAN
İnsanlık, Covid- 19'a yenildi. Tüm dünyada hasta sayısı 61 milyon 309 bini geçti. 1 milyon 437 bin 845 kişi ise yaşamını yitirdi. Pek çok ülkede hem sağlık sistemi hem de sağlık çalışanları tükendi. İtalya'nın başkenti Roma, hayalet şehre dönerken yönetim Küba'dan doktor ve hemşire talep etti.
3 AY DAHA YASAK
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarını 3 ay süreyle tekrar ertelendi.