Tüm dünyayı şaşırtan koronavirüs araştırması: Kan grubu sıfır ve negatif olan yaşadı





PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ: VİRÜS ARAMIZDA

Test yapılmayıp asemptomatik olarak dolaşan çok daha fazla insan var. Şu anda karşılaştığımız herkesin virüsü taşıyor olma olasılığı var. Mutlaka çevremizde 1-2 kişi virüsü taşıyor. Rakamlar onu gösteriyor.



PROF. DR. DERYA UNUTMAZ KIŞ ZORLU GEÇECEK

Aşı bulunsa da mart veya nisandan önce yaygınlaştırılamaz. Önümüzde çok zor bir kış var. En kritik zamandayız. Maske ve mesafeye dikkat edersek bunu yeneceğiz.







AH ÖZLEM

Adana'da Özlem Özcan (28) 4 gün önce Muttalip Bayram ile evlendi. Düğün öncesi yaptırdığı testi negatif çıkan genç kadın, 26 Kasım'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi "Gelinlikle gönderdik, kefenle aldık" diyerek sitem etti.