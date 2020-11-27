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    • 27.11.2020 20:35
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    Son dakika: 'ndan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

     tarafından yapılan açıklamada "Bu hafta sonu;   Cumartesi günü saat 20:00’den   günü saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’den Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır." ifadelerini kullanıldı.

    Bakanlıktan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

    tarafından yapılan açıklamada "Bu hafta sonu; Cumartesi günü saat 20:00'den günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır." ifadelerini kullanıldı.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

    tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması;

    Bu hafta sonu; 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır.

    Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgemizde belirtilen "açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması