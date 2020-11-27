Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 27 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.
"KAYIPLARIMIZ ARTIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir." ifadelerine yer verdi.
26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU