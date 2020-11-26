İRİNİ OPERASYONU TARAFLI MI?

AB'nin 1 Nisan'da başlattığı İrini operasyonunun, Akdeniz'de Libya açıklarını görev alanı olarak belirlemesi, buna karşın ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Libya-Mısır sınırını ve hava yolunu denetlememesi çelişki olarak ortaya çıkıyor.

İrini operasyonunda bugüne kadar Türkiye'den hareket eden 3, biri BAE'den biri Mısır'dan olmak üzere toplam 5 gemi arandı. Trablus da bu operasyona tepkili.