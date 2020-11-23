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    • 23.11.2020 20:17
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    Son dakika: 'na çağrılan Büyükelçilerine 'de aranan Türk gemisi ile ilgili nota verildi!

    Son dakika heri... 'de bir Türk kargo gemisi Alman Hamburg fırkateyni tarafından durduruldu. Alman askerlerinin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gemide arama yaptı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından AB Büyükelçileri 'na çağrıldı. Doğu 'de aranan Türk gemisi ile ilgili nota verildi.

    'de bir Türk kargo gemisi Alman Hamburg fırkateyni tarafından durduruldu.

    Büyükelçileri 'na çağrıldı. Doğu 'de aranan Türk gemisi ile ilgili nota verildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
    'daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak, Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda, olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan AB Büyükelçilerine Doğu Akdeniz'de aranan Türk gemisi ile ilgili nota verildi!