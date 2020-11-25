AB'nin 9,8 milyon avro bütçeyle 1 Nisan'da hayata geçirdiği İrini Operasyonu'nun, Akdeniz'de Libya açıklarını görev alanı olarak belirlemesi, buna karşın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Libya-Mısır sınırını ve havayolunu denetlememesi büyük çelişki olarak ortaya çıkıyor.

Başından beri göze çarpan bu çelişki, "taraflı operasyon" eleştirilerini de beraberinde getiriyor.

Operasyonun başlamasından bu yana geçen 8 aylık sürede AB'nin, özellikle Mısır-Libya kara sınırındaki silah sevkiyatını engellemeye yönelik herhangi bir adım atmaması ve bu konudaki eleştirileri de göz ardı etmeyi sürdürmesi dikkati çekiyor.