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    • 24.11.2020 09:55
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    Son dakika: 'ın 'a karşı kullandığı taktik 'yi korkuttu: Ya ve da kullanırsa...

    ’ı büyük hezimete uğratan sunun başarısı dünya gündemindeki yerini koruyor. Azerbaycan’ı tarihi başaıya götüren taktik ordusunu korkuttu. 'da görevli üst düzey bir general Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söylerken, bu taktileri ve 'nın da kullanabileceğini ifade ederek ABD ordusunun bu tür bölgesel ların deneyimlerinden ders alması gerektiğini belirtti.

    Azerbaycan'ın taktiği ABD'yi korkuttu

    Savunma Bakanlığı '' Silahlı Kuvvetleri'nin İkinci Karabağ Savaşı'nda düşmana karşı kullandıkları taktikleri incelemeye başladı.

    Karabağ'da keşif ve saldırı dronlarının geleneksel kuvvetlerle, yani tanklar, piyade ve topçu ile birlikte kullanılmasının yeni bir deneyim olduğu söyleniyor.

    KİMLİĞİNİ GİZLEDİ
    Amerika Birleşik Devletleri su'ndan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söyledi.

    KEŞFİN YANI SIRA İMHA İÇİN DE KULLANILDI
    General, 'da Azerbaycan ordusunun sadece keşif yapmakla kalmayıp aynı zamanda dronları ve "kamikaze drone'larını" Ermeni zırhlı araçlarını hızla imha etmek i kullandığını söyledi.

    ÇİN VE RUSYA BU TAKTİĞİ KULLANABİLİR
    İsmini açıklanmasını istemeyen 'li general ''Bu taktik, Azerbaycan ordusunun Ermeni kuvvetlerini hızla yenip ilerlemesini sağladı. Belki gelecekte Çin veya Rus orduları ABD'ye karşı savaşta benzer taktikler kullanacak. Bu nedenle, ABD ordusu bu tür bölgesel ların deneyimlerinden ders almalıdır.'' dedi.

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