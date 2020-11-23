Paşinyan istifasını isteyenlere böyle seslendi: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında uğradığı hezimet sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan üstündeki baskılar artıyor.

Paşinyan yönetimini istemeyen Ermeniler, gösterilerini sürdürürken kendisine yönelik istifa çağrılarına Paşinyan'dan tepki geldi.

Muhalefet partilerinin ve halkın ardından Rusya'dan da istifası için çağrı yapılan Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" diyerek istifa taleplerine cevap verdi.

ERMENİSTAN'DA PAŞİNYAN KARŞITI PROTESTOCULAR YOLLARI KAPATTI

Ermenistan'da Dağlık Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için protestolarını sürdüren muhalefet üyeleri bu kez yolları kapattı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaların sonlandırılmasına yönelik 10 Kasım'da imzalanan anlaşmanın kaybeden tarafı Ermenistan oldu. Yenilginin faturasının kesildiği Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için gerçekleştirilen protestolar hız kesmeden devam ediyor. Anlaşmanın yapıldığı günden beri siyasi krizin patlak verdiği ülkede muhalefet bloğu Paşinyan istifa edene kadar protestolarını sürdürme kararı alırken, sabah saatlerinde başkent Erivan'da bulunan Amiral İsakov Caddesi'ne ulaşan bir grup muhalefet üyesi megafonlarla sloganlar atarak yolu trafiğe kapattı.