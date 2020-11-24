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    • 24.11.2020 Gazete
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    Prof. Ermeniler’in Yetim bıraktığı ’yi bağrına bastı

       Ajansında yer alan habere göre, Prof. , Ermeniler’in Yetim bıraktığı ’yi bağrına bastı. Tüm eğitim masraflarını karşıladı. Bir kez daha hem Türk'lüğünü hem de insanlığını kanıtladı.

    Aziz amca

    Ajansında (AZERTAC) yer alan habere göre Sancar'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine tarafından atılan füzelerle ilgili haberlerden etkilendiğini, savaşta mağdur olan çocukların eğitimi için fonların kurulmasının faydalı olabileceğini önerdiği belirtildi.

    Haberde, ABD'de yaşayan Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı 'ın, Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki 'nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunduğu bildirildi.

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