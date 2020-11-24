Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) yer alan habere göre Sancar'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine Ermenistan tarafından atılan füzelerle ilgili haberlerden etkilendiğini, savaşta mağdur olan çocukların eğitimi için fonların kurulmasının faydalı olabileceğini önerdiği belirtildi.

Haberde, ABD'de yaşayan Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar'ın, Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Hatice'nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunduğu bildirildi.