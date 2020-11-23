Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.11.2020 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2020 16:17
    ABONE OL

    SON DAKİKA: basınından Türk 'larına övgü: Moral bozmada çok etkililer

    Son dakika: Son olarak ile arasındaki çatışmalarda görücüye çıkan ve Ermenistan'ın kaybetmesinde etkili rol oynayan Türk 'ları Avrupa'nın gündeminde. 'nın ünlü gazetelerinden Türk SİHA'larından övgüyle bahsetti ve "Düşmanın moralini bozmada çok etkililer" ifadelerini kullandı.

    O ülke basınından Türk SİHA'larına övgü

    Türk yapımı silahlı insansız hava araçları, tüm ülkelerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

    Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'larını, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais manşetine taşıdı.

    "GÜÇLÜ BİR PROPAGANDA SİLAHI"
    Haberde Türk SİHA'larının, diğer insansız hava araçlarına göre maliyet ve etki açısından daha iyi olduğu belirten El Pais, "Yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için aynı zamanda güçlü bir propaganda silahına dönüşüyorlar.

    Düşmanın moralini bozmada çok etkililer" ifadelerini kullandı.

    YADSINAMAZ ÜSTÜNLÜK
    Türk üretimi İHA ve SİHA'lar için "Savaş alanındaki etkinliklerinin yanı sıra, yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için güçlü bir propaganda silahı olarak ortaya çıktılar.

    Ermeniler zayiatlarla ilgili grafikler yayınladılar, ancak görüntü göstermediler. Bunun yerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının Ermeni hedeflerini yok ettiği videoları, yadsınamaz bir üstünlük izlenimi veren son derece fotojenik görüntüler yayınladı.

    Gazete haberinde, "Düşmanın moralini bozmada çok etkililer" ifadeleriyle okuyucularına atardı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: İspanya basınından Türk SİHA'larına övgü: Moral bozmada çok etkililer