"GÜÇLÜ BİR PROPAGANDA SİLAHI"

Haberde Türk SİHA'larının, diğer insansız hava araçlarına göre maliyet ve etki açısından daha iyi olduğu belirten El Pais, "Yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için aynı zamanda güçlü bir propaganda silahına dönüşüyorlar.