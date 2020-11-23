Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud, "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi. Al Suud, "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz" diyerek iki ülke ilişkilerine dair sıcak mesajlar verdi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bu açıklamanın aksine Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan 2 Ekim'de Türk ürünlerinin satın alınmaması ve boykot uygulanması çağrısında bulunmuş, bunun tüm Suudi vatandaşlarının görevi olduğunu söylemişti. Öte yandan Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi. G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.





İLİŞKİLER NASIL KÖTÜLEŞTİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Haziran 2017'de Katar'a boykot kararının ardından Türkiye, Doha yönetiminin yanında yer alan bir tutum sergiledi. Bu da Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilime yol açtı. Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından, Türkiye'nin bu suikastten sorumlu olanların yargılanması yönünde net bir tutum sergilemesi ve söz konusu kişilerin, ABD istihbaratının cinayetten doğrudan sorumlu tuttuğu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın bir grup olması iki ülke arasındaki gerilimi daha da arttırdı.