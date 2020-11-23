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    • 23.11.2020 09:00
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    'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: "İlişkilerimiz iyi ve mükemmel”

    Son dakika haberi... Boykot tartışmalarının ortasında ’dan Türkiye’ye dikkat çeken açıklamalar geldi. , ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini “iyi ve mükemmel” olarak niteledi. Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud, “Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok” dedi. Al Suud, “Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz” diyerek iki ülke ilişkilerine dair sıcak mesajlar verdi.

    İlişkilerimiz iyi ve mükemmel”

    Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan , Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud, "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi. Al Suud, "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz" diyerek iki ülke ilişkilerine dair sıcak mesajlar verdi.

    TELEFON GÖRÜŞMESİ
    Bu açıklamanın aksine Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan 2 Ekim'de Türk ürünlerinin satın alınmaması ve boykot uygulanması çağrısında bulunmuş, bunun tüm Suudi vatandaşlarının görevi olduğunu söylemişti. Öte yandan Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ve Bahreyn ile birlikte ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi. G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

    İLİŞKİLER NASIL KÖTÜLEŞTİ
    Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Haziran 2017'de Katar'a boykot kararının ardından Türkiye, Doha yönetiminin yanında yer alan bir tutum sergiledi. Bu da Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilime yol açtı. Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından, Türkiye'nin bu suikastten sorumlu olanların yargılanması yönünde net bir tutum sergilemesi ve söz konusu kişilerin, ABD istihbaratının cinayetten doğrudan sorumlu tuttuğu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın bir grup olması iki ülke arasındaki gerilimi daha da arttırdı.

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    Haberler Dünya Suudi Dışişleri Bakanı Al Suud'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: "İlişkilerimiz iyi ve mükemmel”