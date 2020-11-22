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    • 22.11.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan ve ABD'ye net mesaj! Geleceğimizi Avrupa ile kuracağız

    Başkan Erdoğan, çeşitli illerdeki kongrelerine video konferansla bağlandı. D ve AB’ye çağrı yaptı: AB’den ülkemize yönelik düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz. ABD ile müttefiklik ilişkilerimizi küresel ilişkilerin çözümünde kullanmak arzusundayız. hiç kimse yanlış argümanlarla ’yi tehdit etmesin.

    Geleceğimizi Avrupa ile kuracağız

    Başkan Erdoğan, çeşitli illerdeki kongrelerine video konferansla bağlandı. D ve AB'ye çağrı yaptı: AB'den ülkemize yönelik düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz. ABD ile müttefiklik ilişkilerimizi küresel ilişkilerin çözümünde kullanmak arzusundayız. hiç kimse yanlış argümanlarla 'yi tehdit etmesin.

    AB'YE NET MESAJ: SÖZÜNÜZÜ TUTUN
    Başkan Erdoğan, dün partisinin il kongresine katıldı. Herkesi Coronavirüs'e karşı tedbir almaya çağırdı. AB'ye ise şu mesajı yolladı: Verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz

    Cumhurbaşkanı , dün AK Parti 7. Olağan , Afyon, ve İl Kongrelerine videokonferans yöntemiyle katıldı. Konuşmasında şu açıklamaları yaptı:

    SALGIN musibetinin üstesinden gelebilmek için milletçe üzerimize düşen fedakarlıkları yapmamız gerekiyor.

    Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor.

    AVRUPA BIRLİĞİ'NDEN bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz.

    G-20'DE GÜNDEM AŞI
    BAŞKAN Erdoğan, dün Suudi Arabistan dönem başkanlığında gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'nde konuştu: Geliştirilen aşılar insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır. G-20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalıdır.

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