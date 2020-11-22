Başkan Erdoğan, çeşitli illerdeki ak parti kongrelerine video konferansla bağlandı. ABD ve AB'ye çağrı yaptı: AB'den ülkemize yönelik düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz. ABD ile müttefiklik ilişkilerimizi küresel ilişkilerin çözümünde kullanmak arzusundayız. hiç kimse yanlış argümanlarla Türkiye'yi tehdit etmesin.

AB'YE NET MESAJ: SÖZÜNÜZÜ TUTUN

Başkan Erdoğan, dün partisinin il kongresine katıldı. Herkesi Coronavirüs'e karşı tedbir almaya çağırdı. AB'ye ise şu mesajı yolladı: Verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt İl Kongrelerine videokonferans yöntemiyle katıldı. Konuşmasında şu açıklamaları yaptı:

SALGIN musibetinin üstesinden gelebilmek için milletçe üzerimize düşen fedakarlıkları yapmamız gerekiyor.

Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor.

AVRUPA BIRLİĞİ'NDEN bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz.

G-20'DE GÜNDEM AŞI

BAŞKAN Erdoğan, dün Suudi Arabistan dönem başkanlığında gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'nde konuştu: Geliştirilen aşılar insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır. G-20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalıdır.