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    • 22.11.2020 05:47
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    : ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz

    'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Faysal bin Ferhan , ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

    Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye açıklaması

    Faysal bin Ferhan , ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

    Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi.

    Al Suud "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.

    Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, ve Bahreyn ile birlikte ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.

    G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

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    Haberler Dünya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz