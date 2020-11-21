Başkan Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını değerlendirdi. ekonomide yeni hedefi böyle ilan etti: Bugün gereken tedbirler neyse alıyoruz. bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Faiz artırımını da böyle değerlendiriyoruz. Asıl hedef enflasyonu tek haneye indirmek... Böylece kur da istikrara kavuşacaktır. Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır.

ENFLASYONU FAİZİ BİTİRECEĞİZ

Başkan Erdoğan, dün 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katıldı. "Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katıldı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı:

EKONOMiDE ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız.

MİLLETİMİZİN geleceğine güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum.

TÜRKİYE'Yİ faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır.

MİLLETİMİZİN ve yatırımcıların Türk lirasına güvenlerini artırarak, mevduatlardaki döviz ağırlığının azalmasını sağlamalıyız.



Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.

Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam için herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz.

SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda konuştu. Görüşmede Riyad'da düzenlenecek G-20 toplantısıyla ilgili detayların ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı bildirildi.