



ŞOYGU, PUTİN'E SON GELİŞMELERİ AKTARDI

Savunma Bakanı Şoygu, Rus Barış Güçleri'nin belirlenen noktalara yerleştirilmesi ile ilgili çalışmaları aktararak, "Anlaşmaya göre bin 960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus Barış Gücü askerleri Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktalarına yerleştirilmesi planlanıyor. 3 gün içinde 73 uçak seferi ile bin 103 asker ve bin 168 askeri teçhizat bölgeye ulaştı. 10-11 Kasım'da, Laçin koridoru kontrol altına alındı. Dün saat 17.00'de Barış Gücü birimleri Hankendi ve Şuşa şehirlerine gönderilerek, 4 gözlem noktası oluşturuldu. Bugün son olarak Güney noktasında gözlem noktalarının kurulmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Dağlık Karabağ'ın kuzeyinde başka bir birimden Barış Gücü askerleri yerleştirildi" dedi.