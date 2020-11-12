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    • 12.11.2020 07:14
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    Tartışmalı lerinde şoke eden görüntü! Trump paylaştı: Oy pusulaları çöplerden toplanıp çantalara konuldu

    'de 3 Kasım tarihinde gerçekleşen lere ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Demokratların adayı her ne kadar seçimi kazandığını iddia etse de cephesi seçimlerde hileler yapıldığından ve oyların çalındığından emin. Donald Trump bir ABD vatandaşının seçimde görevli kişilerin oy pusulalarını çöplerden toplarken kaydettiği görüntülerini paylaştı. Trump paylaşımına "Ülkemizin geldiği yer bu mu?" notunu düştü.

    AA


    'de gerçekleşen başkanlık leri üzerine halen tartışmalar sürerken, 'tan seçimlere yönelik yeni bir paylaşım geldi.

    ÇÖPTEN ÇIKAN OY PUSULALARI

    Donald Trump, ABD sokaklarında gezen bir vatandaşın bir çöp konteynırında seçimlerde görevli 2 kişinin çöpün içinden çıkarttıkları oy pusulalarını çantalara koyarak araçlara yükledikleri görüntüleri paylaştı. Trump paylaşımında "Ülkemizin geldiği yer bu mu?" sözleriyle isyan etti.




    ABD'NİN GEORGİA EYALETİNDE OYLAR YENİDEN SAYILACAK
    ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde sonuçların henüz netleşmediği 16 delegeli Georgia'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

    ABD'deki başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanmış olsa da toplam 42 delegeye sahip Arizona, Kuzey Karolina ve Georgia'da sonuçlar henüz netleşmedi.

    Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, bugün düzenlediği basın toplantısında Biden'ın 14 bin oy ile önde göründüğü eyalette kullanılan oyların tek tek tekrar sayılacağını duyurdu.

    Oy sayım işlemlerinin 20 Kasım'a kadar sürebileceğini belirten Raffensperger, el ile sayılan oyların sonucunda kaybeden tarafın yeniden makine ile oy sayımı talep edebileceğini belirtti.

    ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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